Serena Williams desiste do torneio de duplas de Wimbledon devido a lesão no joelho

Serena teve que desistir das duplas. HENRY NICHOLLS / AFP

A tenista estadunidense Serena Williams não vai disputar o torneio de duplas de Wimbledon ao lado de sua irmã Venus, depois de não conseguir se recuperar de uma lesão no joelho sofrida há quatro dias, quando foi derrotada na primeira rodada da chave de simples.

As irmãs Williams deveriam jogar pela primeira rodada neste sábado (4), mas Serena anunciou poucas horas antes da partida que não tinha condições de entrar em quadra.

"Estou devastada por ter que desistir das duplas", disse a jogadora de 44 anos em seu Instagram.

Na sexta-feira (3), o diretor de Wimbledon, Jamie Baker, havia justificado o adiamento da estreia de Serena e sua irmã Venus, de 46 anos, afirmando que estava dando ela "todo o tempo possível".

— Torci o joelho no final do primeiro set, mas farei o possível para estar pronta para o torneio de duplas — comentou ela após a derrota na chave de simples.

Na programação, Venus e Serena Williams enfrentariam a dupla formada pela argentina Solana Sierra e a colombiana Camila Osorio.

Vencedora de 23 Grand Slams, Serena disputou sua primeira partida oficial de simples desde 2022 na terça-feira (30), contra a australiana Maya Joint, que terminou com a derrota da americana em três sets.

— Foi realmente incrível estar de volta a Wimbledon. Nunca imaginei que estaria aqui— disse Serena em comunicado após seu retorno.

Motivada pelo desejo de jogar diante de suas duas filhas, nascidas em 2017 e 2023, Serena Williams decidiu voltar ao circuito no início de junho.