"Será para sempre meu capitão", escreve Ancelotti sobre morte de Baresi

Ancelotti (E) ao lado de Baresi (D). Reprodução / Instagram / @mrancelotti

A morte de Franco Baresi, nesta sexta-feira (31), aos 66 anos, deixou o mundo do futebol mais triste. Carlo Ancelotti, atual treinador da Seleção Brasileira, atuou ao lado do zagueiro, defendendo o Milan e a seleção italiana.

Foram oito títulos juntos, sendo duas Champions League — 1988/1989 e 1989/1990 — e dois Campeonatos Italianos levantados pelo capitão Baresi. Nas redes sociais, Ancelotti prestou homenagem:

"Você será para sempre o meu capitão", escreveu. A publicação contou com uma foto dos dois juntos, quando Ancelotti era treinador do Real Madrid.

Pela seleção ambos atuaram juntos, porém, na Copa de 1982, vencida pela Itália, Ancelotti ficou de fora por uma lesão no joelho. Baresi foi importante e responsável por levantar a taça.