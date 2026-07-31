Esportes

Homenagem
Notícia

"Será para sempre meu capitão", escreve Ancelotti sobre morte de Baresi

Técnico da Seleção Brasileira fez sucesso jogando pelo Milan ao lado do ex-zagueiro

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS