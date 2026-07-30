Esportes

No Canadá

Sem Sinner, Djokovic e Alcaraz, João Fonseca vira cabeça de chave; veja favoritos para o Masters 1000 de Montreal

Brasileiro busca surpreender e conquistar seu primeiro título de Masters 1000

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