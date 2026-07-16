Sem Neymar e Gabigol, Santos desafia o Botafogo no Rio na retomada do Campeonato Brasileiro

Com a Copa do Mundo em sua reta final, o Santos volta a campo para retomar a disputa do Campeonato Brasileiro. Em busca de uma reação iminente a fim de se distanciar da zona do rebaixamento, a equipe enfrenta o Botafogo nesta quinta-feira, às 19h30, no Engenhão, no Rio, com a missão de somar pontos fora de casa. O objetivo de vencer como visitante, no entanto, já ganha ares de desafio por conta da escalação já que Neymar e Gabigol, os dois principais nomes do elenco, desfalcam a equipe da baixada.

O camisa 9, artilheiro santista no Brasileirão com sete gols, está suspenso após ter sido expulso na partida contra o Vitória, antes da paralisação da competição. Já Neymar foi liberado pela diretoria para um período de descanso após a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo e só deve se reapresentar nesta sexta-feira.

A ausência da dupla representa um desafio para o técnico Cuca. Nesta temporada, o Santos não conseguiu vencer nenhuma partida quando entrou em campo sem a dupla. O pequeno tabu aumenta a responsabilidade do restante do elenco neste encontro pelo Nacional.

Para substituir Gabigol, Rony aparece como o principal candidato à vaga, embora Thaciano também seja uma opção. A tendência é que Cuca mantenha o esquema tático no 4-3-3, com Miguelito e Barreal completando o setor ofensivo ao lado do substituto do camisa 9.

Além das baixas de Neymar e Gabigol, o Santos também vai ter outros dois desfalques importantes: o atacante Moisés, torção no tornozelo, e o volante João Schmidt, desconforto na coxa direita estão fora. A boa notícia é a presença do meia Gabriel Bontempo. Ele treinou nesta quarta-feira e confirmou presença na viagem para o Rio. A outra novidade é a presença do jovem atacante Nadson entre os relacionados.

Na 15ª posição, o Santos tem motivos para se preocupar. Apenas um ponto separa os paulistas (21), do Vasco (20) time que encabeça a região do rebaixamento. Um resultado que não seja a vitória pode significar um retorno à zona da degola ao fim da rodada. Para evitar mais pressão sob o seu trabalho, o técnico Cuca quer um time forte na marcação e competitivo durante os 90 minutos.

A partida contra o Botafogo precisou ser antecipada em função do calendário santista na Copa Sul-Americana. Inicialmente marcada para o dia 22 de julho, ela foi remanejada para permitir a preparação da equipe para os playoffs da competição continental.

O compromisso pela Sul-Americana será diante do Universidad Central, no próximo dia 21. O confronto teve seu local alterado em razão do terremoto que atingiu a Venezuela e, em vez de ser disputado em Caracas, acontecerá na cidade de Valencia.

O zagueiro Luan Peres destacou a preparação realizada durante a paralisação do calendário e afirmou que o elenco chega pronto para enfrentar a sequência de jogos decisivos nas próximas semanas. "Tivemos um mês sem jogos e fizemos uma intertemporada pensando já nesta retomada com muitas partidas em sequência. Fizemos treinos bem intensos já visando aguentar essa carga de Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil", afirmou.

O defensor também projetou um duelo equilibrado contra o Botafogo e demonstrou confiança em uma boa sequência do Santos. "Estamos preparados e agora temos um confronto difícil contra o Botafogo, que é uma equipe qualificada. Vamos iniciar uma sequência grande e tem tudo para ser boa para nós", concluiu.

Também em situação desconfortável na classificação, contabiliza 22 pontos e ocupa o 12º posto, o Botafogo tem um desafio caseiro a ser superado nesta retomada do Nacional. No Engenhão, sob o comando do treinador Farnclim Carvalho, os botafoguenses só venceram o Corinthians (3 a 1).

Desde a chegada do comandante português ao clube, foram realizados quatro partidas em casa, com dois empates em 2 a 2 (Coritiba e Internacional) e uma derrota para o Remo (2 a 1). Para o lateral Marçal, o momento de mudar esse histórico é agora. "Estamos focados em subir na tabela e termina o Brasileiro nas primeiras colocações. Para isso, temos de vencer os jogos em nossa casa. Esperamos enfrentar um time bastante organizado e tenho certeza de que vai ser um jogo muito interessante", afirmou o jogador em entrevista à Botafogo TV.

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO x SANTOS

BOTAFOGO - Léo Linck; Vitinho, Justino, Nahuel Ferraresi e Alex Telles; Cristian Medina, Huginho e Lucas Villalba; Kauan Toledo, Arthur Cabral e Matheus Martins. Técnico: Framclim Carvalho.

SANTOS - Gabriel Brazão; Gabriel Menino (Igor Vinícius), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique e Rollheiser; Miguelito, Rony (Thaciano) e Barrea. Técnico: Cuca.

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

HORÁRIO - 19h30.