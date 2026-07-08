Sem jogos da Copa do Mundo hoje: o que assistir de futebol na televisão

Flamengo entra em campo nesta quarta-feira (8) em amistoso preparatório para a temporada. Adriano Fontes / Flamengo

A Copa do Mundo ganhou folga de um dia e os amantes de futebol não terão partidas do Mundial para acompanhar nesta quarta-feira (8). Mas o calendário esportivo não para, e o dia de hoje reserva duelos válidos pelo Brasileirão Série B, amistosos preparatórios das equipes brasileiras e, até mesmo, Champions League.

Os primeiros embates do dia serão válidos pelo principal torneio da Europa. A Champions League da temporada 2026/2027 iniciou nesta terça-feira com os confrontos de ida da primeira fase das qualificatórias para a fase de grupos.

Nesta quarta, quatro partidas ocorrem com equipes de países menos tradicionais da Europa. Os confrontos são entre Kairat Almaty-CAZ x Sutjeska-MNE, Flora Tallinn-EST x Iberia-GEO, Petrocub Hincesti-MDA x Egnatia-ALB e ML Vitebsk-BLR x Universitatea Craiova-ROM.

Apesar da variedade de jogos, apenas Kairat Almaty x Sutjeska tem transmissão anunciada. O duelo ocorre às 12h, no Cazaquistão.

Brasileiros em preparação

Com a paralisação do calendário do Brasileirão Série A, os clubes estão em processo de preparação para o restante da temporada. E nesta quarta-feira, mais três equipe entram em campo.

O Flamengo joga às 16h30min contra o Lausanne, da Suíça, em duelo válido pela segunda rodada do Troféu do Algarve — competição que acontece em Portugal e possui caráter preparatório.

Mais tarde, às 20h30, o Maracanã volta a receber uma partida após a paralisação para a Copa do Mundo e o Fluminense joga contra o Nova Iguaçu em partida amistosa.

Também terá duelo sul-americano no calendário do dia. O Boca Juniors recebe o Athletico-PR, às 21h, no Estádio Padre Ernesto Martearena, em Salta, na Argentina, em partida válida pelo Desafio Internacional de Inverno.

Reta final de primeiro turno na Série B

Nesta quarta-feira, a Ponte Preta recebe o Criciúma, às 20h, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, em jogo que abre a 17ª rodada da Série B.

Os paulistas estão na penúltima colocação com apenas oito pontos somados. Já o Tigre vive momento oposto. Os catarinenses estão na terceira colocação, com 30 pontos, e sonhando com a subida para a elite do futebol brasileiro.

Veja onde assistir os jogos desta quarta-feira (8):

Champions League — Primeira fase das qualificatórias

12h: Kairat Almaty-CAZ x Sutjeska-MNE — CanaL GoL BR (Youtube) anuncia a transmissão da partida.

Amistosos preparatórios

16h30min: Flamengo x Lausanne-SUI — Band, SporTV, Premiere e ge tv anunciam a transmissão da partida.

20h30min: Fluminense x Nova Iguaçu — SporTV, Premiere e ge tv anunciam a transmissão da partida.

21h: Boca Juniors x Athletico-PR — ESPN 4 anuncia a transmissão da partida.

Campeonato Brasileiro Série B — 17ª rodada

20h: Ponte Preta x Criciúma — ESPN anuncia a transmissão da partida.