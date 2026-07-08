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Sem jogos da Copa do Mundo hoje: o que assistir de futebol na televisão

Nesta quarta-feira (8), o Mundial dá espaço na programação para a Série B, amistosos e Champions League

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