Esportes

Em Teerã

Seleção iraniana é recebida com festa no retorno a Teerã

Equipe foi eliminada da Copa após três empates, enfrentando restrições logísticas e tensões políticas durante o torneio.

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

AFP

Ramin KHANIZADEH y Majid SOURATI

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS