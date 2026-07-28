Seleção francesa oficializa nome de Zidane como novo técnico: 'Sonho que se torna realidade'

A Federação Francesa de Futebol oficializou, nesta terça-feira, o nome do ex-meio-campista Zinedine Zidane como novo treinador da equipe nacional. Principal candidato para substituir Didier Deschamps, ele concedeu a primeira entrevista coletiva na nova função em Paris. O ex-craque assinou vínculo até 2030.

"É um sonho que se torna realidade. Recebi propostas nos últimos quatro ou cinco anos para assumir clubes, mas recusei todas as ofertas para treinar a seleção francesa. Era o objetivo que queria cumprir depois da passagem pelo Real Madrid. É o ápice. Comecei nas categorias de base, passei por todas as etapas do processo até chegar ao time principal", afirmou Zidane bastante emocionado.

Aos 54 anos, Zidane chega para ocupar o posto de um antigo companheiro de seleção nos tempos de jogador. Em 98, Zidane e Didier Deschamps estiveram no time campeão do primeiro título mundial, conquistado em 98, em cima do Brasil, com um contundente 3 a 0 na decisão. Após 14 anos no posto, o ex-treinador deixou a seleção com o quarto lugar da França nesta Copa do Mundo.

Ciente da responsabilidade de manter o time nacional entre as melhores do planeta, Zidane comentou sobre o desafio que o espera e exaltou ou ex-companheiro.

"Queria parabenizar o Didier Deschamps e toda a sua equipe por tudo o que ele fez nesses 14 anos. Parabéns por tudo o que você fez, todos são gratos pelo seu trabalho. Agora, algo novo começará, mas sempre com o mesmo objetivo: ver a seleção francesa vencer. Caberá a mim liderar esta equipe para que continuemos vencendo. Deschamps fez coisas incríveis e cabe a mim que continuemos vencendo", afirmou.

Pouco antes da coletiva de imprensa, Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol, fez uma homenagem ao antigo técnico. "Nesses 14 anos, Deschamps recuperou a nossa imagem e trouxe de volta o respeito e ótimo desempenho esportivo. Com o fim deste ciclo, é importante que haja esse reconhecimento", disse o mandatário.