Seleção brasileira feminina de vôlei sofre com erros e perde para os EUA na Liga das Nações

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Dana Rettke comemora ponto diante do Brasil. Volleyball World / Divulgação

No encerramento da fase classificatória da Liga das Nações de Vôlei Feminino (VNL) 2026, a seleção dos Estados Unidos levou a melhor sobre o Brasil. Em partida disputada na Arena Osaka na madrugada deste domingo (12), as estadunidenses impuseram seu ritmo e venceram o clássico por 3 sets a 0, com parciais de 26/24, 25/22 e 25/16, após uma hora e 18 minutos.

O resultado garantiu aos EUA a liderança geral da tabela nesta primeira etapa. Vindo de uma derrota para a Tailândia, por 3 a 0, onde atuou com o elenco reserva, o técnico José Roberto Guimarães escalou a força máxima do Brasil, apostando no trio de ponteiras com Ana Cristina, Julia Bergmann e Rosamaria.

Do outro lado, o volume de jogo das atuais vice-campeãs olímpicas, capitaneadas pela ponteira Avery Skinner, ditou as ações nos momentos mais equilibrados.

O jogo começou elétrico, com o Brasil abrindo boa vantagem no início do primeiro set graças ao forte desempenho do bloqueio de Diana. Contudo, os Estados Unidos ajustaram a linha de passe e buscaram o placar. Na reta final, a consistência defensiva das estadunidenses prevaleceu nos pontos decisivos, fechando a parcial em um apertado 26 a 24.

A tônica se repetiu no segundo set. Rosamaria chamou a responsabilidade no ataque brasileiro, mas a oposta Jordan Thompson e as jogadas rápidas pelo meio desestabilizaram a marcação brasileira. Embaladas, as comandadas de Erik Sullivan fecharam a parcial por 25 a 22.

Abatido psicologicamente e sofrendo com erros na virada de bola, o Brasil não conseguiu esboçar reação no terceiro set. Os Estados Unidos ditaram um ritmo avassalador desde o início e abriram grande margem. Sem dificuldades e explorando as falhas de recepção da equipe brasileira, as norte-americanas fecharam o set por 25 a 16, carimbando o triunfo em sets diretos.

Apesar do revés na rodada de fechamento, a seleção brasileira já entrou em quadra com a classificação garantida para o mata-mata da VNL.

Mas a derrota foi o menor problema da equipe. No início do segundo set, a central Julia Kudiess se machucou em uma aterrisagem de um bloqueio e pisou o pé de Ana Cristina. Ela precisou deixar a quadra amparada por membros da comissão e ainda aguarda por exames para confirmar a gravidade da lesão.

Agora, as comandadas de Zé Roberto Guimarães arrumam as malas rumo a Macau, na China, onde as oito melhores seleções disputam as quartas de final em sistema de eliminação simples, entre os dias 22 e 26 de julho.

Confira os oito classificados para a fase final da Liga das Nações de Vôlei Feminino: