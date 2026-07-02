Seleção espanhola colocada à prova no dia em que Copa se despede de uma lenda

Em uma campanha decepcionante desde o início da Copa do Mundo, a Espanha é colocada à prova no jogo contra a Áustria em Los Angeles, no mesmo dia em que a competição também dará adeus a uma de suas duas lendas: Cristiano Ronaldo ou Luka Modric.

Após uma primeira fase fraca, cinco duelos de vida ou morte em 17 dias separam a 'Roja' do sonho de estampar uma segunda estrela na camisa.

"Sou otimista por natureza. Sabemos que precisamos apresentar nosso melhor desempenho e evitar erros para que o adversário não aproveite nenhuma oportunidade que tiver e nos cause danos", disse na véspera o técnico Luis de la Fuente.

A Espanha chega ao confronto no limite: vários de seus jogadores estão lesionados ou longe da melhor forma, e a vitória por 1 a 0 contra o Uruguai em Guadalajara, na última partida da primeira fase, tirou o ânimo dos espanhóis.

Yéremy Pino e Nico Williams terminaram lesionados e se juntaram a Víctor Muñoz no departamento médico, de modo que De la Fuente conta apenas com um ponta de origem, Lamine Yamal, que também vem de lesão, embora na terça-feira tenha declarado estar pronto para jogar 90 minutos.

A Espanha vai precisar da melhor versão de Yamal para desmontar a defesa austríaca. Na primeira fase, a 'Roja' deixou a desejar em dinamismo e velocidade. O único ponto positivo foi não ter sofrido gols.

A história recente também não joga a seu favor, visto que não vence um jogo de mata-mata desde que ergueu o título em 2010.

Este duelo será o último da penúltima rodada da fase de 16-avos de final, que começará com um Portugal-Croácia no qual, além do resultado, o futebol se despedirá de uma lenda: Ronaldo ou Modric.

Primeiro confronto na história da Copa do Mundo em que dois jogadores com mais de 40 anos se enfrentam, os ex-companheiros de Real Madrid (que conquistaram quatro Liga dos Campeões em seis anos) e líderes absolutos de suas respectivas seleções disputam o que deve ser o seu último Mundial.

Criticado pelo desempenho fraco nas duas primeiras partidas, Ronaldo se redimiu com dois gols na goleada sobre o Uzbequistão (5 a 0).

- "Batalha" -

"Voltei", gritou CR7 após marcar e se tornar o primeiro jogador a balançar as redes em seis edições da Copa do Mundo.

Modric, por sua vez, continua sendo o maestro da Croácia, e sua presença pode ser determinante naquela que o técnico croata Zlatko Dalic definiu como "uma batalha" no meio-campo.

O vencedor deste duelo enfrentará nas oitavas o ganhador do jogo entre Espanha e Áustria.

Para o último horário fica o confronto, em teoria, menos atraente, no qual a Argélia tentará se tornar a segunda seleção africana a chegar às oitavas e que contará com um trunfo contra a Suíça: o técnico Vladimir Petkovic.

O treinador conhece bem a seleção suíça, que comandou entre 2014 e 2021 e levou a seus êxitos mais recentes, como as oitavas de final na Eurocopa 2016 e a Copa de 2018 e, sobretudo, a chegada às quartas no torneio continental em 2020, após eliminar a França.

Cinco jogos das oitavas de final já foram definidos, com destaque para a presença dos três países coorganizadores do torneio na América do Norte: a Inglaterra desafiará o México no Estádio Azteca, o Canadá abrirá fogo contra o Marrocos, e os Estados Unidos jogarão em Seattle frente à Bélgica sem seu artilheiro Folarin Balogun, expulso na vitória por 2 a 0 sobre a Bósnia na partida de quarta-feira.

Os outros dois duelos já definidos colocarão frente a frente dois campeões do mundo, Brasil e França, contra a Noruega de Erling Haaland e o Paraguai, algoz da Alemanha nos 16-avos de final.