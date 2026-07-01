Seleção da RD de Congo mostrou a 'resiliência' de seu país contra a Inglaterra, diz treinador

O técnico da República Democrática do Congo, o francês Sébastién Desabre, afirmou que seus jogadores tiveram "resiliência" na derrota desta quarta-feira (1º) para a Inglaterra (2 a 1) e durante toda a Copa do Mundo, a exemplo de um país atualmente assolado por uma epidemia de ebola.

A equipe africana abriu o placar aos sete minutos e ficou em vantagem até o final do segundo tempo no duelo contra os ingleses, pela fase de 16-avos de final do Mundial, em Atlanta.

Os congoleses resistiram bravamente por quase 70 minutos, até que dois gols de Harry Kane (75' e 86') garantiram uma vitória suada por 2 a 1 para a favorita Inglaterra.

"Embora possamos estar decepcionados com o resultado, sempre jogamos um futebol de muita qualidade. Para os torcedores e para o Congo, tínhamos a obrigação de deixar a competição tendo mostrado ao mundo inteiro do que somos capazes", disse Desabre em sua entrevista coletiva.

"Todos puderam ver que o futebol congolês é de altíssimo nível e mostra resiliência, uma característica marcante do país", acrescentou o treinador.

"É verdade que estamos decepcionados, porque acreditávamos que era possível", afirmou. "Fizemos um bom jogo e, no final, um dos melhores jogadores do mundo marcou dois gols contra nós. É uma pena".

"Nós os colocamos em uma situação difícil, mas eles souberam reagir. Essa é a marca de grandes equipes", admitiu Desabre. "Talvez tenha faltado para nós um pouco de experiência no final, mas é assim que as coisas são".

Em seu retorno à Copa do Mundo depois de 52 anos, a RD Congo fez uma boa campanha da fase de grupos, com um empate em 0 a 0 contra Portugal, uma derrota por 1 a 0 para a Colômbia e uma vitória, a primeira de sua história na competição, sobre o Uzbequistão por 3 a 1.

"Fizemos o que tínhamos que fazer. Chegamos muito perto de dar 100% da nossa capacidade", destacou Desabre. "Todos ganharam experiência. Quero parabenizar meus jogadores".