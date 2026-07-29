Seleção Brasileira tem próximos amistosos definidos; confira as datas e os adversários

A eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo não encerrou o calendário da Seleção Brasileira em 2026. A CBF já encaminhou os últimos compromissos da equipe na temporada, que incluem dois amistosos contra a Austrália e um contra a Índia, além de uma possível participação em um torneio em Singapura, previsto para novembro, com as seleções do Paraguai e do Japão entre as prováveis participantes.
Os dois amistosos já confirmados contra a Austrália serão disputados nos dias 25 e 29 de setembro, nas cidades de Townsville e Brisbane. Na sequência, durante a Super Data Fifa, a equipe comandada por Carlo Ancelotti terá um confronto contra a Índia no dia 3 de outtubro. O jogo foi marcado para o Estádio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (conhecido como Estádio Salt Lake), em Calcutá.
A tendência é que a Seleção Brasileira encerre o calendário de 2026 disputando um torneio em Singapura, no mês de novembro. A competição será organizada pelo Japão, que também convidou os anfitriões e o Paraguai para a disputa.
De volta ao trabalho
Carlo Ancelotti retornou ao Rio de Janeiro na última terça-feira (28), após um período de férias. Agora, o treinador dará início ao ciclo visando a Copa do Mundo de 2030. A pré-lista para os amistosos de setembro e outubro deve ser encaminhada para a Fifa até o dia 6 de setembro.
Confira os próximos jogos da Seleção Brasileira:
- Brasil x Austrália —
25 e 29 de setembro
- Brasil x Índia — 3 de outubro
- Torneio em Singapura — 9 e 17 de novembro (a definir)
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