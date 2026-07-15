Seleção brasileira masculina de vôlei vence a França e entra na zona de classificação da Liga das Nações

Darlan foi maior pontuador da partida. Volleyball World / Divulgação

Após uma péssima segunda fase de Liga das Nações, quando venceu apenas uma em quatro partidas, a seleção brasileira masculina de vôlei fez uma ótima estreia na terceira e última etapa da fase de classificação.

Com uma atuação consistente, o Brasil venceu a França, atual bicampeã olímpica, por 3 sets a 0, parciais de 25/23, 25/23 e 25/19, em uma hora e 30 minutos de jogo disputado em Hoffman Estates, na região metropolitano de Chicago, nos Estados Unidos.

O resultado devolveu o time de Bernardinho ao grupo dos sete classificados para a fase final, que será jogada na China. Com a sexta vitória em nove rodadas, a seleção saltou para a sétima posição, superando a Itália.

A partida

Seleção ainda busca vaga na fase final da Liga. Volleyball World / Divulgação

Os dois sets iniciais foram bem equilibrados, com o Brasil assumindo a liderança das parciais no momento final, vencendo ambos por 25 a 23.

No terceiro set, o time brasileiro foi superior e, mesmo perdendo Darlan, com cãibras, na metade da parcial, venceu por 25 a 19 e subiu na tabela.

Destaques

Até o momento da lesão, Darlan havia anotado 13 pontos, sendo oito de ataque, quatro de saque e um de bloqueio.

O Brasil ainda contou com 11 pontos do ponteiro Adriano e nove do central Flávio.

Pela França, comandada pelo italiano Andrea Giani, o ponta Mathis Henno e o oposto Stephen Boyer, com 12 e 10 acertos, respectivamente, foram os principais pontuadores.

Próximos jogos