Seleção brasileira masculina de vôlei perde para os EUA e sai da zona de classificação da Liga das Nações

Defalco (E) foi o nome do jogo. USA Volleyball / Divulgação

A seleção brasileira masculina de vôlei perdeu para os Estados Unidos por 3 a 0 (25/23, 25/19 e 25/18), em jogo disputado na noite de quinta-feira (16), em Hoffman Estates, na região metropolitana de Chicago, e caiu para a oitava posição na Liga das Nações.

Com o resultado, o time de Bernardinho está fora da zona de classificação para a fase final, que reunirá os sete primeiros mais a China, país sede. A seleção tem seis vitórias em 10 jogos, enquanto os EUA somam oito vitórias e duas derrotas e estão classificados, assim como o líder invicto Japão.

O jogo

O Brasil começo fazendo um jogo equilibrado diante dos estadunidenses, Mas na reta final do primeiro set, não conseguiram superar o bloqueio rival e foram derrotados por 25 a 23.

Na segunda parcial, o saque de Torey Defalco fez a diferença e os EUA chegaram a liderar em 17 a 7, mas após algumas trocas, a seleção brasileira conseguiu diminuir para 22 a 19. No final, a equipe da casa fechou por 25 a 19.

O terceiro set teve um roteiro parecido com o segundo e, mais uma vez, o time estadunidense foi superior, especialmente no saque.

Destaques

Em toda a partida, o Brasil cometeu 18 contra 17 erros dos EUA, que marcaram nove pontos de saque (aces) contra seie e conquistaram 13 pontos de bloqueio contra apenas cinco dos brasileiros.

O principal pontuador foi Torey Defalco, com 18, seguido de Jake Hanes e Matthew Anderson, ambos com 13.

No Brasil, Darlan anotou 17 pontos e os centrais Flávio e Matheus Pinta fizeram sete, cada.

Próximo jogo

A seleção brasileira voltará à quadra nesta sexta-feira (17), às 22h (de Brasília) para enfrentar a Polônia.