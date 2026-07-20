Seleção brasileira masculina de basquete ganha posição e está em nono no ranking mundial

Seleção soma seis vitórias nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. CBB / Divulgação

A seleção brasileira masculina de basquete ganhou uma colocação na atualização do ranking mundial da FIBA e ocupa o nono lugar, ultrapassando a Lituânia.

O ranking é calculado com base no desempenho das seleções nacionais ao longo dos últimos oito anos. O sistema considera os resultados obtidos nas principais competições internacionais e continentais, atribuindo pesos diferentes para cada torneio.

A cada atualização, os pontos das edições mais antigas perdem valor gradualmente, garantindo que o ranking reflita o momento atual das seleções sem desconsiderar a consistência construída ao longo dos ciclos.

Esta é a melhor posição do Brasil na classificação da FIBA em quase dez anos. A última vez que a seleção apareceu acima da 10ª colocação foi em dezembro de 2016, quando ocupava o sétimo lugar.

Próximos jogos

A seleção brasileira voltará às quadras na segunda fase das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2027. Além da busca pela classificação para o Mundial do Catar, cada partida também terá importância para a pontuação no ranking.

No dia 27 de agosto, no Ginásio Nilson Nelson, o Brasil vai enfrentar a República Dominicana.

Líder das Eliminatórias com 100% de aproveitamento, o Brasil tem campanha de seis vitórias, enquanto os dominicanos chegam com quatro vitórias e duas derrotas.

As duas seleções estão no Grupo E, que também conta com México, Estados Unidos, Colômbia e Chile.