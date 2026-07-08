Seleção brasileira feminina de vôlei vence o Japão e segue em segundo na Liga das Nações

Ana Cristina foi a principal pontuadora do Brasil. Volleyball World / Divulgação

A seleção brasileira feminina de vôlei derrotou o Japão, nesta quarta-feira (8), por 3 a 1, em Osaka. A partida, disputada em uma hora e 54 minutos, teve parciais de 25/20, 19/25, 25/19 e 25/23.

Mesmo com o apoio da torcida, o time japonês não conseguiu parar o ataque brasileiro, que fez 62 pontos. Vinte e um foram da ponteira Júlia Bergmann e 19 da oposta Ana Cristina.

Outro fator determinante para a superioridade do time comandado por José Roberto Guimarães foi o bloqueio, responsável por 13 pontos contra apenas dois das japonesas.

As centrais Diana e Júlia Kudiess marcaram quatro e cinco pontos, respectivamente, neste fundamento, e terminaram o duelo com 13 pontos cada.

Júlia Bergmann passa pelo bloqueio japonês. Volleyball World / Divulgação

No time japonês, a ponteira Mayu Ishikawa fez 21 e dividiu a condição de principal pontuadora do jogo com Júlia Bergmann.

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Com oito vitórias em nove jogos, o Brasil está em segundo lugar da Liga das Nações, atrás dos Estados Unidos, que mais cedo derrotaram a Tailândia por 3 a 0 (25/21, 25/18 e 25/20).