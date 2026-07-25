Seleção brasileira feminina de vôlei vence a Itália e vai à final da Liga das Nações contra a Turquia

Júlia Bergmann foi um dos destaques brasileiros. Volleyball World / Divulgação

A seleção brasileira feminina de vôlei derrotou a Itália por 3 sets a 2, parciais de 21/25, 25/21, 26/24, 21/25 e 15/12, após duas horas e seis minutos de jogo, e garantiu um lugar na decisão da Liga das Nações.

O jogo disputado neste sábado (25), em Macau, na China, foi de alto nível, com destaque para o trabalho defensivo brasileiro, que conseguiu minimizar o poderia ofensivo italiano.

Vice-campeã em 2019, 2021, 2022 e 2025, a seleção vai buscar o título do torneio, com a atual denominação, pela primeira vez.

Ainda quando a Liga era chamada de Grand Prix, o Brasil conquistou 12 títulos e foi vice em outras cinco oportunidades.

Sem contar com a ponteira e capitã Gabi, a central Julia Kudiess, a líbero Nyeme e a oposta Tainara, o técnico José Roberto Guimarães escalou a levantadora Roberta, a oposta Rosamaria, as ponteiras Ana Cristina e Julia Bergmann, as centrais Diana e Luzia e a líbero Marcelle. Durante o confronto, ele utilizou a levantadora Macris, a oposta Kisy e a ponteira Maiara Basso.

Ana Cristina foi o principal destaque brasileiro diante das italianas. A ponteira medalhista Olímpica foi a maior pontuadora da partida com 23 pontos, obtidos com 22 ataques e um ace.

— Mais uma vez, foi uma vitória coletiva. Confiamos muito umas nas outras e sabíamos que poderíamos contar com cada uma. Desde o primeiro set, nós acreditamos que poderíamos vencer este jogo e estou muito feliz por termos superado esse time incrível da Itália — disse Julia Bergmann, autora de 15 pontos.

Final

Vargas e central Zehra Güneş param atacante chinesa. Volleyball World / Divulgação

A decisão será contra a Turquia, que na segunda semifinal atropelou a China e fez 3 a 0 (25/21, 25/15 e 25/20).

Campeã em 2023, a seleção turca também chegou à decisão em 2018, caindo diante dos Estados Unidos.