Seleção brasileira feminina de basquete se prepara para o classificatório para a Copa América

A seleção brasileira feminina de basquete iniciou sua preparação para a disputa do torneio classificatório Sul-Americano para a Copa América de 2027, que acontecerá em El Salvador.
O torneio que será disputado em Zárate, cidade localizada na região norte da Província de Buenos Aires, oferece quatro vagas.
Novo técnico da equipe brasileira, após a saída da estadunidense Pokey Chatman, Léo Figueiró chamou 15 atletas para o período de treinamentos em Campinas. Jogadoras dos finalistas da LBF, Sampaio Corrêa (MA) e Unimed Campinas (SP) não foram convocadas por conta do playoff que está em andamento.
Após as atividades, 12 jogadoras serão inscritas para o Sul-Americano, que será jogado entre os dias 1º e 9 de agosto. A estreia do Brasil acontecerá contra o Chile, no dia 3, às 14h (de Brasília).
Confira as convocadas:
- Aaliyah Guyton (Illinois Fighting Illini/EUA)
- Alana Gonçalo (Cerrado BRB-DF)
- Aline Moura (Sesi Araraquara-SP)
- Ayla McDowell (South Carolina Gamecocks/EUA)
- Heloisa Dupre(Arizona State Sun Devils/EUA)
- Isabella Nascimento (Nadezhda Orenburg/Rússia)
- Izabel Varejão (ZKK Partizan 1953 Beograd/Sérvia)
- Letycia Miranda (Illinois Fighting Illini/EUA)
- Lorena Anunciação (Quinta dos Lombos/Portugal)
- Maisa Marçal (Sesi Araraquara-SP)
- Marcella Prande (AD Santo André-SP)
- Maria Paula Albiero (AD Santo André-SP)
- Taissa Queiroz (North Carolina Tar Heels/EUA)
- Vanessa Gonçalves (Cerrado BRB-DF)
- Vitória Santana (The Pennsylvania State University/EUA)
Veja os jogos do Brasil no Sul-Americano:
- 03/08 - 14h - Brasil x Chile
- 06/08 - 14h - Brasil x Venezuela
- 07/08 - Quartas de final
- 08/08 - Semifinais
- 09/08 - Finais