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Seleção brasileira feminina de basquete se prepara para o classificatório para a Copa América

Seleção iniciou treinamentos em Campinas com 15 convocadas; quatro vagas estão em disputa no torneio continental

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André Silva

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