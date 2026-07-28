Seleção brasileira feminina de basquete se prepara para o classificatório para a Copa América

Alana Gonçalo é uma das mais experientes do grupo. FIBA / Divulgação

A seleção brasileira feminina de basquete iniciou sua preparação para a disputa do torneio classificatório Sul-Americano para a Copa América de 2027, que acontecerá em El Salvador.

O torneio que será disputado em Zárate, cidade localizada na região norte da Província de Buenos Aires, oferece quatro vagas.

Novo técnico da equipe brasileira, após a saída da estadunidense Pokey Chatman, Léo Figueiró chamou 15 atletas para o período de treinamentos em Campinas. Jogadoras dos finalistas da LBF, Sampaio Corrêa (MA) e Unimed Campinas (SP) não foram convocadas por conta do playoff que está em andamento.

Após as atividades, 12 jogadoras serão inscritas para o Sul-Americano, que será jogado entre os dias 1º e 9 de agosto. A estreia do Brasil acontecerá contra o Chile, no dia 3, às 14h (de Brasília).

Confira as convocadas:

Ayla McDowell disputou a edição de 2025 da Copa América. FIBA / Divulgação

Aaliyah Guyton (Illinois Fighting Illini/EUA)

Alana Gonçalo (Cerrado BRB-DF)

Aline Moura (Sesi Araraquara-SP)

Ayla McDowell (South Carolina Gamecocks/EUA)

Heloisa Dupre(Arizona State Sun Devils/EUA)

Isabella Nascimento (Nadezhda Orenburg/Rússia)

Izabel Varejão (ZKK Partizan 1953 Beograd/Sérvia)

Letycia Miranda (Illinois Fighting Illini/EUA)

Lorena Anunciação (Quinta dos Lombos/Portugal)

Maisa Marçal (Sesi Araraquara-SP)

Marcella Prande (AD Santo André-SP)

Maria Paula Albiero (AD Santo André-SP)

Taissa Queiroz (North Carolina Tar Heels/EUA)

Vanessa Gonçalves (Cerrado BRB-DF)

Vitória Santana (The Pennsylvania State University/EUA)

Veja os jogos do Brasil no Sul-Americano: