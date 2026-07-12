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Na Itália

Seleção brasileira fecha etapa de Milão da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica com a prata 

Equipe subiu no pódio disputa nas Cinco Bolas

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Estadão Conteúdo

Zero Hora

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