Seleção brasileira fecha etapa de Milão da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica com a prata 

Brasileiras se preparam para o Mundial. CBG / Divulgação

A seleção brasileira de Ginástica Rítmica fez bonito na etapa de Milão da Copa do Mundo. Neste domingo (12), um dia após levar o ouro no Conjunto Geral, a equipe verde e amarela fechou a disputa nas Cinco Bolas com a medalha de prata, atrás apenas da Espanha, que subiu ao topo do pódio.

Maria Eduarda Arakaki, Julia Kurunczi, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves, Nicole Pírcio e Sofia Pereira competiram ao som de Feeling Good para mais uma vez arrancarem aplausos com apresentação de luxo.

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Depois de somar uma grandiosa nota 28.050 nas qualificatórias de sexta-feira, as brasileiras alcançaram 27.500 neste domingo, mesmo indo bem. Apesar de pedirem revisão da nota, não obtiveram sucesso e ainda viram a Espanha brilhar com incríveis 28.650 e o ouro. A China completou o pódio.

Por fim ainda teve a competição de Conjunto Misto, na qual as brasileiras, sob o som de Abracadabra, acabaram cometendo um erro e terminando na sétima colocação, com ouro para as chinesas, seguidas por Alemanha e Ucrânia. Depois de um 28.000 nas eliminatórias, o 25.000 deste domingo fez o time ficar distante do pódio para fechar uma jornada perfeita em Milão.

A competição foi a última antes do Mundial de Ginástica Rítmica de Frankfurt, na Alemanha, agendado para o dia 18 de agosto, serviu de preparativo e mostrou o bom momento que as Leoas estão nas disputas em equipes, deixando grande esperança por pódio no próximo mês.