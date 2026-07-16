Esportes

Na Alemanha
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Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica é convocada para o Mundial

Convocação inclui três ginastas para provas individuais e a equipe de conjunto, vice-campeã mundial em 2025 no Rio.

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André Silva

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