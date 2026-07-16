Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica é convocada para o Mundial

A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) anunciou nesta quinta-feira (16), a convocação para o Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, que vai ser disputado em Frankfurt, na Alemanha, a partir de 12 de agosto.
Três atletas foram chamadas para as disputas individuais. O destaque fica por conta da finalista olímpica Bárbara Domingos (Agir-PR), que será acompanhada de Geovanna Santos (Incesp-ES) e Maria Eduarda Alexandre (Agito-PR).
Mayara Ehlke, Gizela Batista e Solange Paludo serão as treinadoras das ginastas que irão competir no individual.
A grande aposta de medalhas está na seleção de conjunto, que no último Mundial, no Rio de Janeiro em 2025, garantiu duas medalhas de prata.
O time comandado pela técnica Camila Ferezin será formado por Julia Kurunczi (Unopar-PR), Maria Eduarda Arakaki (Marista de Maceió-AL), Maria Paula Caminha (Gorba-BA), Mariana Vitória Pinto (Agir-PR), Nicole Pírcio (Unopar-PR) e Sofia Madeira (Incesp-ES). As reservas serão: Mariane Giovacchini dos Santos (Espéria-SP) e Renata Brum Diniz (GRM-MG).