Seleção belga zomba de Trump após eliminar os Estados Unidos

Após eliminarem os Estados Unidos da Copa do Mundo com uma goleada por 4 a 1 na segunda-feira, em Seattle, os jogadores belgas zombaram de Donald Trump no vestiário, imitando a dança que o presidente americano costuma fazer em seus comícios ao som do sucesso 'YMCA', do grupo Village People.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, toda a seleção belga, entre risadas, reproduziu a dança presidencial para comemorar a classificação para as quartas de final do torneio sediado em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá.

Os 'Diabos Vermelhos' já haviam comemorado seu quarto e último gol, marcado nos acréscimos, ainda em campo, repetindo os passos de dança de Trump.

A equipe belga também provocou o presidente americano ao publicar uma foto daquela comemoração de gol em sua conta no Instagram, com a legenda 'Overturn This' ('Reverta essa').

A partida foi marcada por uma polêmica fora das quatro linhas, depois que a Fifa revogou a suspensão do atacante americano Folarin Balogun, permitindo que ele entrasse em campo apesar de ter sido expulso na rodada anterior.

Trump confirmou ter telefonado para o presidente da Fifa, Gianni Infantino, que se orgulha de sua amizade com o líder americano, para solicitar uma revisão da punição imposta ao jogador.