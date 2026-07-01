Esportes

Em Frankfurt

Sede da Federação Alemã de Futebol é alvo de buscas por suspeita de corrupção na Eurocopa 2024

Investigações apuram suposto favorecimento na venda de ingressos para cidades-sede durante a preparação da Eurocopa 2024.

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

AFP

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS