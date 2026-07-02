Scaloni pede respeito a Cabo Verde: 'Não chegaram por acaso'

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, pediu respeito à seleção de Cabo Verde, surpreendente adversária dos campeões mundiais na fase de 16-avos de final da Copa do Mundo, e destacou o nível mostrado pelos africanos em sua primeira participação no torneio.

"É uma equipe que ainda não perdeu", lembrou Scaloni em entrevista coletiva nesta quinta-feira (2), em Miami, depois que os 'Tubarões Azuis' conseguiram uma classificação histórica com três empates na fase de grupos: 0 a 0 com a Espanha, 2 a 2 com o Uruguai e um novo 0 a 0 contra a Arábia Saudita.

O treinador argentino, que completará 100 jogos no comando da 'Albiceleste', elogiou a seleção cabo-verdiana e tentou deixar de lado o favoritismo de sua equipe no confronto.

"Eles se fecham muito bem pelo meio e depois saem muito bem no contra-ataque, com jogadores tecnicamente talentosos", disse Scaloni. "Eles não chegaram por acaso. Temos que respeitá-los, e é isso o que faremos", declarou.

Scaloni minimizou o fato de que seu principal jogador, Lionel Messi, ter marcado seis dos oito gols da Argentina até agora na competição.

"Adoraríamos dividir os gols entre toda a equipe", disse o treinador, satisfeito enquanto a Argentina continuar vencendo e criando chances.

Questionado sobre as seleções com melhor desempenho no Mundial, Scaloni destacou a França em um grupo que também incluiu Brasil, Portugal, Inglaterra, México, Espanha e Colômbia.

"O que a França fez é para se levar em conta. É uma grande equipe", analisou.