Scaloni, o maestro inesperado que regeu a era mais gloriosa da Argentina

Aquela imagem do Catar em que aparece desabando em lágrimas enquanto Leandro Paredes o abraça logo após conquistar a Copa do Mundo resume a trajetória de Lionel Scaloni na seleção argentina, desde o período como técnico interino, inicialmente questionado, até assumir seu lugar na mesa da elite ao lado de César Luis Menotti e Carlos Bilardo.

Sem o histórico impressionante de Menotti ou Bilardo, ícones que representam duas formas diametralmente opostas de jogar futebol e encarar a vida, Scaloni foi o maestro inesperado que regeu a Argentina no caminho até o terceiro título mundial.

Agora, quatro anos depois daquela consagração no Catar, Scaloni tem novamente a oportunidade de escrever mais um capítulo de ouro com a 'Albiceleste'.

A Argentina vai disputar no domingo (19) a final da Copa do Mundo de 2026 contra a Espanha, um novo teste para um técnico que transformou as dúvidas iniciais em uma identidade competitiva e que, apesar de suas conquistas, rejeita veementemente ser colocado no mesmo patamar de Menotti e Bilardo.

A trajetória da Argentina até a decisão no MetLife Stadium, em East Rutherford, nos arredores de Nova York, tem sido marcada por resiliência e personalidade.

A equipe superou adversidades com viradas contra a Inglaterra (2 a 1), na semifinal, e Egito (3 a 2), nas oitavas, e sobreviveu a jogos de alta tensão contra Cabo Verde (3 a 2), na fase de 16-avos, e Suíça (3 a 1), nas quartas, ambos decididos na prorrogação.

Mais um exemplo da batuta de Scaloni: um time que nunca perde a calma e encontra respostas quando parece estar contra as cordas.

- O interino, um tal Scaloni -

Todas as dúvidas e questionamentos surgiram quando Claudio Tapia, presidente da Associação do Futebol Argentino (AFA), entregou o comando da seleção a Scaloni.

A eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2018, com derrota para a França, deixou a 'Albiceleste' mergulhada em uma profunda crise, marcando o fim da passagem de Jorge Sampaoli pelo comando da equipe.

Tapia buscou alternativas entre treinadores argentinos conhecidos na Europa, mas nenhum aceitou.

Então, ele apostou em Scaloni, um dos assistentes de Sampaoli no Mundial da Rússia, alguém próximo ao elenco e, especialmente, a Messi.

Scaloni, que como jogador defendeu a seleção argentina em sete jogos, viveu a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, ao lado de um jovem Messi, um vínculo que mais tarde se mostraria fundamental para o processo de reconstrução da equipe.

Sua nomeação como interino, em setembro de 2018, gerou críticas devido à falta de experiência. Ele nunca havia comandado um clube, e Maradona chegou a ironizar: "É um grande cara, mas não conseguiria nem controlar o trânsito".

No entanto, Scaloni construiu um projeto baseado em um trabalho silencioso e apoiado por colaboradores como Pablo Aimar, Walter Samuel e Roberto Ayala.

"São sempre os jogadores que decidem as partidas. O técnico deve se adaptar a eles", ele repetia, enquanto a Argentina encontrava sua identidade e deixava para trás os anos de incerteza.

- A era de ouro da 'Albiceleste' -

A primeira grande conquista veio na Copa América de 2021, no Brasil.

Depois da eliminação na semifinal em 2019, a Argentina tentou novamente e alcançou a glória dois anos depois, no Maracanã, contra a Seleção Brasileira (1 a 0).

Com isso, um jejum de títulos de 28 anos sem títulos foi encerrado.

Messi, então aos 34 anos, levantava seu primeiro troféu com a seleção principal. Em junho de 2022, veio a vitória na Finalíssima contra a Itália (3 a 0), em Wembley. E meses depois, a imortalidade no Catar.

A Argentina perdeu para a Arábia Saudita em sua estreia na Copa do Mundo de 2022, mas Scaloni manteve a calma e pediu aos argentinos que acreditassem.

A equipe reagiu, sobreviveu a jogos de vida ou morte e derrotou a França em uma final decidida nos pênaltis (4-2, após empate em 3 a 3 em 120 minutos). A imagem de Scaloni chorando como uma criança nos braços de Paredes é um resumo da história.

O ciclo vencedor continuou na Copa América de 2024. A Argentina conquistou novamente o torneio continental ao derrotar a Colômbia por 1 a 0 na final disputada em Miami.

Arquiteto da era mais vitoriosa na história da seleção argentina, Scaloni agora encara a possibilidade de conquistar mais uma Copa do Mundo e se tornar o segundo técnico a vencer duas edições consecutivas do torneio, um feito que pertence exclusivamente a Vittorio Pozzo, campeão à frente da Itália em 1934 e 1938.