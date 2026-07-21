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Saudades da Copa? Seleções terão Super Data Fifa entre setembro e outubro

Jogos acontecerão entre 24 de setembro a 6 de outubro  

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Estadão Conteúdo

Marina Borges

Zero Hora

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