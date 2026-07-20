São Paulo anuncia contratação do lateral-direito angolano Buta até 2027

O São Paulo anunciou nesta quarta-feira a contratação do lateral-direito Aurélio Buta, de 29 anos. O jogador chega ao Tricolor sem custos após o fim do contrato com o FC København, da Dinamarca, e assinou vínculo até 30 de junho de 2027, com opção de renovação automática por metas até junho de 2028.
Buta é o terceiro reforço anunciado pelo São Paulo durante a pausa para a Copa do Mundo. Antes dele, o clube confirmou as chegadas do atacante Victor Sá e do volante Newton.
Nascido em Angola, o lateral se mudou para Portugal ainda na infância e construiu boa parte da carreira no futebol europeu. Formado pelo Benfica, acumulou convocações pelas categorias de base da seleção portuguesa e passou por clubes de diferentes países.
O jogador defendeu o Antwerp, da Bélgica, onde conquistou a Copa da Bélgica, antes de atuar pelo Eintracht Frankfurt, da Alemanha, e pelo Reims, da França. Na última temporada, vestiu a camisa do FC København.
"Agradeço pela oportunidade de estar aqui. É uma oportunidade muito boa para a minha carreira, porque o São Paulo é um clube grandioso. Estou feliz e espero ver a nossa torcida em breve no estádio", afirmou Buta.
O São Paulo volta a campo na quarta-feira, às 20h30, para enfrentaro Athletico-PR, no MorumBis.