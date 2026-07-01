Esportes

Reforço no Morumbi

São Paulo anuncia a contratação do atacante Victor Sá, ex-Botafogo; veja detalhes

Jogador, que estava no Krasnodar, assinou contrato até 2029 e só pode atuar após 20 de julho.

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Estadão Conteúdo

Felipe Alencar

Zero Hora

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