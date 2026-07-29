São Paulo acerta empréstimo com o lateral-esquerdo Iago, do Bahia

O São Paulo concretizou nesta terça-feira a contratação do lateral-esquerdo Iago Borduchi, de 29 anos, que estava no Bahia. O negócio foi fechado por empréstimo até o fim da atual temporada, sem opção de compra definida. Agora, para conseguir registrar o atleta, os paulistas precisam resolver o transfer ban imposto pela Fifa por conta do não pagamento à Lazio pela contratação do meia Marcos Antonio.

A informação inicial foi trazida pelo jornalista Vagner Martins, do canal do Vaguinha. Iago está no Bahia desde meados de 2024 e, nesta temporada, atuou em apenas 11 partidas, somando 655 minutos em campo, com um gol e uma assistência.

No Campeonato Brasileiro, entrou em campo em apenas quatro oportunidades. A última partida do lateral pela equipe baiana foi no dia 21 de julho, no empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, quando esteve em campo por 10 minutos.

No São Paulo, Iago ficará à disposição do técnico Dorival Júnior e disputará posição com Enzo Díaz, Wendell e Nicolas. O argentino, inclusive, ainda tem o futuro indefinido no clube.