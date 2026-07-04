Santos vence o União São João no Pacaembu; veja os gols

Robinho Jr fez o terceiro gol. Santos FC / Divulgação

O Santos derrotou o União São João, neste sábado (4), por 3 a 0, em amistoso disputado no Estádio do Pacaembu, em São Paulo.

A equipe santista utilizou uma formação em cada tempo e, após 0 a 0 nos primeiros 45 minutos, marcou seus gols com Moisés, aos dois, João Ananias, aos 36, e Robinho Junior, de pênalti, aos 40 minutos do segundo tempo.

Cuca escalou o time com Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Gonzalo Escobar; Joã Schmidt e Gustavo Henrique; Rollheiser, Miguelito e Barreal; e Rony.