Esportes

No Rio de Janeiro

Com gol no final, Botafogo vence o Santos no retorno do Brasileirão

Com a vitória por 2 a 1, time carioca chega a 25 pontos e amplia vantagem sobre o Z-4; paulistas seguem em 16º.

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Estadão Conteúdo

Wilson Baldini Jr.

Zero Hora

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