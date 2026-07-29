Santos leva gol relâmpago, mas vence UCV e garante vaga nas oitavas da Sul-Americana 

Rony marcou o último gol da vitória santista. NELSON ALMEIDA / AFP

O Santos confirmou a vantagem conquistada no jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana contra a Universidad Central da Venezuela e garantiu a vaga nas oitavas de final. Depois de golear por 4 a 1 em Caracas, o Peixe venceu por 4 a 2 nesta terça-feira (28), na Vila Belmiro.

Antes do relógio completar um minuto de jogo, o UCV já havia balançado as redes. Adonis Frías errou no recuo para Gabriel Brazão e a bola sobrou livre para Sosa, que encobriu o goleiro santista. Apesar do susto inicial, os brasileiros se lançaram ao jogo para buscar o resultado.

E o empate veio com Miguelito, na reta final do primeiro tempo. Na etapa final, Gabigol e Gabriel Menino ampliaram a vantagem. Mottes descontou para os venezuelanos. No apagar das luzes, Gabriel Bontempo mandou um cruzamento na cabeça de Rony para aumentar o placar, já nos acréscimos finais. O agregado ficou em 8 a 3.

Envolvido em polêmicas recentes no clube, Neymar começou no banco. O atacante entrou na volta do intervalo.

Nas oitavas de final, o Santos vai encarar o Macará, do Equador. O jogo de ida será na Vila Belmiro.