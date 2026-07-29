Esportes

4 a 2
Notícia

Santos leva gol relâmpago, mas vence UCV e garante vaga nas oitavas da Sul-Americana 

Peixe garantiu 8 a 3 no agregado nos playoffs

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS