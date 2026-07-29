Santos dá novo susto na torcida, mas vira sobre frágil UCV e está nas oitavas da Sul-Americana

O time do Santos não dá tranquilidade ao seu torcedor. Nem quando entra em campo com uma vantagem de 4 a 1 obtida no duelo de ida na Venezuela. Com direito a gol sofrido aos 19 segundos de jogo, o time de Vila Belmiro só foi conseguir a virada no segundo tempo, por 4 a 2, sobre a frágil Universidad Central (UCV), nesta terça-feira, na Vila Belmiro. O resultado garantiu uma vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, quando daqui duas semanas o time alvinegro vai enfrentar o Macará, do Equador.

Neymar entrou no intervalo, trocou alguns passes interessantes nos primeiros minutos em campo, teve espaço para criar, mas 'sumiu' com o tempo e quase não foi visto em campo.

O começo do jogo foi assustador para a torcida do Santos. No primeiro lance de ataque, Adonis Frias falhou e Sosa, de cobertura na saída de Gabriel Brazão, abriu o placar aos 19 segundos.

O Santos sentiu o gol sofrido, enquanto a UCV se entusiasmou e foi ao ataque. Aos poucos, o time do técnico Cuca encontrou espaços para armar jogadas em contra-ataque. Gabriel Barbosa, com grande movimentação, sempre foi boa opção perto da área. Barreal duas vezes, aos dez minutos, e Gabriel, aos 13, tiveram chance de empatar.

Mas o nervosismo passou a tomar conta do time santista, que ouviu vaias vindas das arquibancadas. A bola parecia 'queimar' nos pés dos jogadores do time brasileiro. Já os venezuelanos trocavam passes com tranquilidade, sem sentir a pressão por ter de marcar três gols pelo menos para levar a decisão para os pênaltis.

A disputa ficou aberta e os times mostravam uma 'bagunça tática', proporcionando muitos espaços no campo defensivo. Aos 33 minutos, Miguelito obrigou nova defesa do goleiro Schiavone, enquanto Zapata fez Brazão espalmar finalização forte.

No show de oportunidades perdidas, Gabriel Barbosa, quase na pequena da área, mandou por cima do travessão, aos 36 minutos. Dois minutos depois, o empate veio com Miguelito, com ajuda de Schiavone, que foi mal no lance.

Mesmo de forma atabalhoada, o Santos criou chance de virar o placar, mas Gabriel Barbosa desperdiçou. O primeiro tempo terminou com lances ríspidos dos dois lados e uma tímida vaia da torcida.

O intervalo deve ter sido 'quente' no vestiário santista com severa cobrança de Cuca, que colocou em campo Neymar, Bontempo e Lucas Veríssimo.

O Santos voltou mais 'aceso', imprimindo forte pressão. Gabriel Barbosa recebeu ótimo passe de Neymar, mas voltou a falhar na finalização. Mãos aos 11 minutos, o camisa 9 não errou, após cruzamento de Bontempo: 2 a 1, Santos.

'Perdido por um, perdido por mil', a UCV continuou lançado no ataque e deixou o Santos livre para os contra-ataques. Gabriel chegou a fazer o terceiro, mas foi flagrado em impedimento. Schiavone impediu o gol de Barreal.

Daí para frente, só deu Santos. Aos 20, Barreal encontrou Gabriel Barbosa livre na área, o atacante tocou na saída de Schiavone, mas acertou a trave. Gabriel Menino completou para as redes.

Com a vaga garantida, o Santos perdeu a concentração. A UCV aproveitou e Mottes, meio sem jeito, completou para o gol, escanteio cobrado pela direita, aos 26 minutos, diminuindo o prejuízo venezuelano.

Nos minutos finais, o Santos teve muitas oportunidades. Rony acertou a trave, insistiu para fazer o quarto aos 49, fechando o placar.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 4 X 2 UNIVERSIDAD CENTRAL-VEN

SANTOS - Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Adonis Frias (Lucas Veríssimo), João Ananias e Escobar; Arão (Bontempo), Oliva, Rolheiser (Igor Vinícius), Miguelito (Neymar) e Barreal (Rony); Gabriel Barbosa. Técnico: Cuca.

UNIVERSIDAD CENTRAL - Schiavone; Ruiz, Kendrys Silva, Mottes e Cumana (Carrillo); Solé, Rodriguez (Velásquez), Lugo (De Souza) e Mosquera (Sarli); Sosa (González) e Zapata. Técnico: Daniel Sasso.

GOLS - Sosa aos 19 segundos e Miguelito aos 38 minutos do primeiro tempo. Gabriel Barbosa aos 11, Gabriel Menino aos 20, Mottes aos 26 e Rony aos 49 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Sole e Lugo.

ÁRBITRO - Carlos Benítez (PAR).

RENDA - R$ 350.963,75.

PÚBLICO - 6.864 torcedores.