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Goleada

Santos aproveita da fragilidade de rival venezuelano e se aproxima das oitavas da Sul-Americana

Com a goleada fora de casa, time de Cuca pode perder por até dois gols na volta para avançar às oitavas.

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Estadão Conteúdo

Wilson Baldini Jr.

Zero Hora

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