Sampaio Corrêa volta a vencer Campinas e fica a uma vitória do título da Liga de Basquete Feminino

Lays comandou o Sampaio na partida. João Marcos / Divulgação

O Sampaio Corrêa venceu o Unimed Campinas, de São Paulo, e abriu 2 a 0 na série final da Liga de Basquete Feminino (LBF). A partida, realizada em São Luís na noite de segunda-feira (27), foi vencida pela equipe da casa por 70 a 52.

Com o resultado, o time maranhense precisa de apenas uma vitória em três jogos para conquistar o tetracampeonato. O jogo 3 está marcado para a sexta-feira (31), às 21h, em Campinas.

A partida

Com atuação segura e controle das ações, o Sampaio Corrêa venceu os quatro períodos. Apenas no primeiro, o placar foi equilibrado, com a equipe treinada por Rodrigo Galego vencendo por dois pontos (16 a 14).

Na segunda parcial, o time de São Luís estendeu a vantagem para 10 (40 a 30) e a partir do retorno para a segunda metade da partida, administrou até o final.

Destaques

Com 19 pontos, quatro rebotes e duas assistências, a armadora Lays, do Sampaio Corrêa, foi a cestinha do jogo e a jogadora mais eficiente em quadra.

A equipe maranhense ainda contou com 17 pontos da colombiana Manuela Ríos e nove pontos e 10 rebotes da ala-pivô Gabi Guimarães.