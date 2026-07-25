Sampaio Corrêa vence Campinas e abre vantagem na final da Liga de Basquete Feminino

Lays marcou 12 pontos na vitória do Sampaio. João Marcos / Divulgação/LBF

A decisão da Liga de Basquete Feminino (LBF) teve início neste sábado (25), em São Luís (MA), e o Sampaio Corrêa abriu vantagem ao derrotar o Unimed Campinas (SP), por 65 a 54.

O time da casa dominou todo o confronto disputado no Ginásio Costa Rodrigues. Já no primeiro quarto, impondo seu ritmo habitual e maior volume de arremessos, a equipe do Maranhão abriu seis pontos de vantagem (19 a 13).

No segundo período, o Sampaio ampliou a vantagem em uma parcial de 21 a 7, chegando ao intervalo com 40 a 20 no placar.

A equipe maranhense manteve o controle e venceu a terceira parcial por 19 a 13, ampliando a vantagem para 26 pontos (59 a 33).

O time paulista tentou reagir no último período e venceu por 21 a 6, mas insuficiente para evitar a derrota final por 65 a 54. Monique Pereira foi o destaque da partida anotando 13 pontos e conquistando oito rebotes.

— A gente veio na missão de ganhar e entrar com o pé direito, missão cumprida. Vamos continuar trabalhando e ganhando e, quem sabe, trazer o título pra cá — avaliou a melhor jogadora da partida.

A segunda partida da série melhor de cinco está marcada para a terça-feira (27), mais uma vez em São Luís, às 21h (de Brasília), com transmissão pela TV Brasil e ESPN.