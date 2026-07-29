Saiba quais são os clubes europeus que mais investiram na janela de transferências

O inglês Roger é o jogador mais caro da janela de transferências até o momento. CHANDAN KHANNA / AFP

A Copa do Mundo terminou, e o mercado de transferências na Europa se aqueceu. E não apenas pelos principais destaques da competição. Jogadores que não foram tão bem no Mundial custam dezenas de milhões de euros.

Os clubes que mais gastaram são ingleses. Dos 10 primeiros colocados entre os maiores gastadores, sete são da Premiere League. Os únicos de outros países são o italiano Milan, o alemão Bayern de Munique e o espanhol Atlético de Madrid.

Entre clubes tradicionalmente gastadores, surge uma novidade. O Brighton ocupa a quinta colocação, com 126,4 milhões de euros. O valor é engordado pela surpreendente contratação do ponta nigeriano Zadok Yohanna, por 28 milhões de euros.

O primeiro lugar da lista é ocupado pelo Chelsea. O clube de Londres desembolsou até aqui 282,7 milhões de euros.

Os clubes que mais gastaram*

1º) Chelsea: 282,7

282,7 2º) Tottenham: 267

267 3º) Manchester City: 175,2

175,2 4º) Newcastle United: 130,5

130,5 5º) Brighton: 126,4

126,4 6º) AC Milan: 107,3

107,3 7º) Aston Villa: 105,5

105,5 8º) Liverpool: 103,6

103,6 9º) Bayern Munique: 103,4

103,4 10º) Atlético de Madrid: 102

*Em milhões de euros

Contratações mais caras

A contabilidade do Chelsea é inflada pela compra de Morgan Rogers. Foram precisos 138 milhões de euros para convencer o Aston Vila a vendê-lo. O meia participou, sem muito destaque, da campanha da Inglaterra na Copa do Mundo. Roger é o quinto jogadores mais caro da história, atrás, pela ordem, de Neymar, Mbappé, Dembélé e Isak.

Outros dois jogadores custaram mais de 100 milhões de euros. O Manchester City despejou 135 milhões para tirar o meia Elliot Anderson, do Nottingham Forest.

O Tottenham investiu 108 milhões para ter o volante Sandro Tonali. O italiano estava no Newcastle.

As contratações mais caras*

1º) Morgan Rogers (do Aston Villa para o Chelsea): 138

(do Aston Villa para o Chelsea): 138 2º) Elliot Anderson (do Nottingham Fores para o Man. City): 135

(do Nottingham Fores para o Man. City): 135 3º) Sandro Tonali (do Newcastle para o Tottenham): 108

(do Newcastle para o Tottenham): 108 4º) Mateus Fernandes (do West Ham para o Tottenham): 99

(do West Ham para o Tottenham): 99 5º) Anthony Gordon (do Newcastle para o Barcelona): 80

(do Newcastle para o Barcelona): 80 6º) Gonçalo Ramos (do PSG para o Milan): 74

(do PSG para o Milan): 74 7º) Crysencio Summerville (do West Ham para o Al-Hillal): 64,5

(do West Ham para o Al-Hillal): 64,5 8º) Jérémy Jacquet (do Rennes para o Liverpool): 63,6

(do Rennes para o Liverpool): 63,6 9º) Jan Paul van Hecke (do Brighton para o Tottenham): 60

(do Brighton para o Tottenham): 60 10º) Johan Manzambi (do Freiburg para o Aston Villa): 60

*Em milhões de euros