Esportes

Em Londres

Sabalenka vence e segue firme em Wimbledon

Número 1 do ranking avançou à terceira rodada após vencer Kessler e enfrentará Ostapenko, com quem lidera o confronto direto

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

AFP

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS