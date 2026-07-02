Rybakina vence Caty McNally sem sustos e segue na briga pela liderança do ranking

A tenista cazaque Elena Rybakina, número 2 do mundo, se classificou para a terceira rodada de Wimbledon ao vencer sem dificuldades a americana Caty McNally (50ª) nesta quinta-feira (2).
Rybakina fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em apenas uma hora e dez minutos.
Depois de um duelo mais complicado na estreia contra a francesa Loïs Boisson, contra quem precisou de três sets para vencer, a cazaque de 27 anos avança sem sustos à terceira rodada.
Campeã de Wimbledon em 2022 e do Aberto da Austrália este ano, Rybakina vai enfrentar no próximo sábado a belga Elise Mertens (27ª) por uma vaga nas oitavas de final.
Mertens se classificou ao derrotar a russa naturalizada uzbeque Maria Timofeeva, responsável pela eliminação da brasileira Bia Haddad Maia, por 2 a 1, parciais de 2/6, 6/3 e 6/0.
Se conseguir fazer uma boa campanha o Grand Slam londrino, ela poderá tomar o posto de número 1 do mundo da bielorrussa Aryna Sabalenka.
* AFP
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