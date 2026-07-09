Esportes

Polêmica

Rússia recorre à Corte Arbitral do Esporte contra exclusão total das competições de atletismo

Federação Russa de Atletismo busca reverter situação após decisão contrária da World Athletics e mudanças no COI

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AFP

Zero Hora

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