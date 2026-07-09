Rússia recorre à Corte Arbitral do Esporte contra exclusão total das competições de atletismo

World Athletics mantém suspensão aos russos. World Athletics / Divulgação

A Federação Russa de Atletismo recorreu à Corte Arbitral do Esporte (CAS) para contestar a exclusão total de seus representantes das competições internacionais, confirmada pela World Athletics, anunciou a entidade russa nesta quinta-feira (9).

A postura intransigente da Federação Internacional de Atletismo, que não mudou desde a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, "afeta os interesses fundamentais do atletismo na Rússia por motivos que a federação considera discriminatórios", escreveu em um comunicado.

A Federação Russa não desenvolve mais seus argumentos, mas poderia utilizar ao menos duas brechas: as decisões da CAS favoráveis às suas homólogas do luge e do esqui no fim de 2025 e, sobretudo, a suspensão, na terça-feira por parte do Comitê Olímpico Internacional (COI), das restrições impostas aos russos para disputar competições internacionais.

Assim como as federações internacionais de luge, esqui ou biatlo, a World Athletics manteve uma linha divergente da adotada pelo COI, rejeitando qualquer participação de russos em suas competições mesmo quando o organismo olímpico aceitou reintegrá-los com status neutro e sob condições estritas, a partir de março de 2023.