Rudi Garcia deixa o cargo de técnico da seleção da Bélgica

O técnico francês Rudi Garcia, que comandava a seleção da Bélgica desde fevereiro de 2025, levando a equipe às quartas de final da Copa do Mundo de 2026, deixará o cargo no final de julho, anunciou a Real Associação Belga de Futebol (RBFA) nesta segunda-feira (20).
"Após conversas com a RBFA, decidimos não prolongar a excelente trajetória dos últimos 18 meses", disse Garcia, citado no comunicado da entidade.
Sob seu comando, os 'Diabos Vermelhos' chegaram às quartas de final da Copa do Mundo na América do Norte, sendo eliminados (2-1) pela Espanha, que viria a conquistar o título do torneio.
O treinador de 62 anos, com passagens anteriores por Lille, Roma, Olympique de Marselha e Lyon, sucedeu Domenico Tedesco e alcançou seus objetivos principais: manter a equipe na Liga A da Liga das Nações e garantir a classificação para a Copa do Mundo.
À frente de um elenco que ainda contava com remanescentes da 'Geração de Ouro' - como Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku -, Garcia permaneceu invicto por 18 partidas, perdendo apenas o primeiro e o último jogo sob seu comando.
Após uma virada milagrosa contra o Senegal na fase de 16-avos de final (vitória por 3 a 2 na prorrogação, depois de estar perdendo por 2 a 0 até os 41 minutos do segundo tempo), a Bélgica derrotou os Estados Unidos por 4 a 1.
Essa partida ficou marcada pela polêmica em torno da decisão da Fifa de revogar a suspensão do atacante americano Folarin Balogun.
Nas quartas de final, a Bélgica manteve o empate com a Espanha até os minutos finais, quando um gol de Mikel Merino (aos 43 minutos do segundo tempo, definindo o placar em 2 a 1) decidiu o jogo a favor de 'La Roja', que acabou se consagrando campeã no domingo, após vencer a Argentina (1-0).
O gol marcado pela Bélgica foi o único sofrido pela Espanha durante toda a Copa do Mundo.
* AFP