Rômulo Mendonça fala sobre saída do Prime Video e critica empresa: 'Um mês sem diálogo'

O narrador Rômulo Mendonça se pronunciou pela primeira vez após deixar a equipe de transmissões do Prime Video. Em publicação nas redes sociais nesta sexta-feira, 17, o jornalista afirmou que passou quase um mês sem qualquer contato da empresa, criticou a condução do processo e contestou a narrativa divulgada sobre sua saída.

No comunicado, Mendonça disse que sentia que deveria ter uma conversa franca com seus seguidores e os fãs do seu trabalho.

"Muitos conhecem meu estilo. A sátira e o bom humor sempre foram a alma do meu trabalho, a minha marca registrada. No entanto, a paródia feita no podcast foi fruto de um momento de desabafo após semanas em que tentei, sem sucesso, discutir uma questão ética", escreveu.

O narrador afirmou ainda que recebeu suspensão das transmissões da decisão da NBA e foi orientado a fazer um pedido público de desculpas. Após cumprir a determinação, ele diz que deixou de receber qualquer retorno da empresa por aproximadamente um mês:

"Vieram quase 30 dias sem que ninguém da empresa entrasse em contato comigo para ouvir a minha versão dos fatos. Isso mesmo: um mês sem diálogo, sem resposta."

Mendonça também questionou a forma como seu desligamento foi conduzido. Segundo ele, o contrato foi encerrado sem justa causa, o que, em sua avaliação, entra em contradição com informações divulgadas publicamente sobre uma suposta investigação interna.

"Se a narrativa que chegou à imprensa sugere que houve uma apuração interna e uma violação de regras da minha parte, por que o desligamento ocorreu sem justa causa? A conclusão é uma só: a natureza do meu desligamento desmente a versão que foi contada ao público."

Ao fim da nota, o narrador agradeceu aos colegas de trabalho, ao público e afirmou que pretende seguir na cobertura esportiva.

"Agradeço, principalmente, ao público, por todo o carinho. Sigo de cabeça erguida, com a consciência tranquila e com a certeza de que a minha história com o esporte está longe de terminar."