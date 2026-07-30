Roma contrata atacante argentino Santiago Castro

A Roma, que disputará a próxima edição da Liga dos Campeões, anunciou nesta quinta-feira (30) a contratação do atacante argentino Santiago Castro, vindo do Bologna.

O clube italiano não divulgou o valor da transferência do jogador de 21 anos, mas a imprensa italiana aponta uma cifra próxima a 35 milhões de euros (R$ 205 milhões na cotação atual).

Castro, que foi recebido por centenas de torcedores ao chegar à capital italiana na segunda-feira, marcou 7 gols na última temporada da Serie A.

O jovem e promissor argentino, que vestirá a camisa 9, vai se juntar ao compatriota Paulo Dybala na Roma.

A equipe da capital italiana, comandada pelo técnico Gian Piero Gasperini, terminou em terceiro lugar na última temporada da Serie A, sua melhor colocação no campeonato desde a temporada 2017-2018.