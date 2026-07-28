Rodri inicia 'breve período de reabilitação' após cirurgia nas costas

O meio-campista espanhol Rodri, campeão mundial pela Espanha na Copa de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá, ficará afastado por um "breve período" após passar por uma cirurgia nas costas, anunciou seu clube, o Manchester City, nesta terça-feira (28).

"O Manchester City confirma que Rodri passou com sucesso por uma pequena cirurgia nas costas", informou o clube em seu site.

"Rodrigo Hernández vinha sentindo um desconforto há algum tempo e passou por um procedimento para resolver o problema. Ele agora iniciará um breve período de reabilitação", acrescentou o comunicado.

Como resultado, espera-se que o vencedor da Bola de Ouro de 2024 perca o início da temporada, já que o primeiro compromisso do Manchester City, a decisão da Community Shield contra o Arsenal, está marcado para o dia 16 de agosto.