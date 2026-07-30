Esportes

Esportes

Robson Conceição busca 2º título mundial para repetir Jofre e Popó: "História a escrever"

Em busca do segundo título mundial, brasileiro enfrenta Raymond Muratalla, invicto com 24 vitórias e 17 nocautes.

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Estadão Conteúdo

Wilson Baldini Jr

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS