Roberto Martínez se despede de Portugal: "Demos a alma, a vida e o coração"

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FLORENCIA TAN JUN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O técnico da seleção de Portugal, o espanhol Roberto Martínez, anunciou que está deixando o cargo após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo, com derrota por 1 a 0 para a Espanha, em Arlington, no Texas, nesta segunda-feira (6)

— Cheguei a Portugal para ganhar o Mundial e, sem ganhar o Mundial, acho que não faz sentido continuar. O meu contrato termina hoje [segunda-feira] e não há muito mais que dizer—declarou o treinador, que nas Copas anteriores dirigiu a Bélgica.

Confira outros trechos da coletiva de Martinez:

Motivos da derrota

Terminamos com tristeza. Não é o resultado que queríamos. O adversário é um dos favoritos, mas isso não parou o que queríamos fazer. Tivemos coragem defensivamente, agressividade e defendemos muito bem. Mas o que acontece nas oitavos de um Mundial são detalhes importantes. A bola bater no travessão e entrar ou não entrar, uma oportunidade no minuto 90, um erro isolado. Foi isso que decidiu o resultado. Sinto muito orgulho. Estivemos bem entrosados na defesa e tivemos bons momentos com a bola. A partida é uma prova do trabalho realizado para conseguirmos encarar a Espanha de igual para igual. Fatores aleatórios, como a sorte, também desempenham um papel.

Último jogo

Foi um período incrível, a forma como fui tratado é algo que guardarei para sempre com muito carinho. Quero agradecer aos jogadores pelo talento e pelo comprometimento. Construir uma equipe e alcançar resultados, como vencer a Liga das Nações e conquistar tantas vitórias, foi fundamental. Também quero agradecer à federação pelo alto nível de profissionalismo. Eles trabalharam incansavelmente para dar suporte aos jogadores, e sou profundamente grato.

Quero destacar que não fracassamos, perdemos para um dos favoritos, uma equipe em que cada jogador possui um alto nível de talento. Nós os derrotamos na final da Liga das Nações. Fizemos todo o possível para vencer. Os jogadores foram incríveis e sinto muito orgulho. Levo comigo as memórias e o legado. A comissão técnica colocou alma, vida e coração.

Acredito que seja importante para eles terem um novo treinador, é legítimo.

Rendimento inferior em Copas

Há poucas seleções que, de forma consistente, chegam às fases finais de um Mundial. Essa consistência é difícil, mas também é difícil ter a consistência de se classificar em todos os torneios. A formação de Portugal é um exemplo para todo o mundo, um país de 10 milhões de habitantes. É importante valorizar muito os aspectos que podemos controlar.

Cristiano Ronaldo

Acho que palavras de gratidão. Foi um capitão exemplar. Cheguei a Portugal num momento de muita confusão, de muitas dúvidas sobre a posição do Cristiano. Para mim foi um exemplo, não só a nível de gols, mas de assistências. É o compromisso no dia a dia, a forma como vive o futebol. É um exemplo e algo que temos de celebrar. Estamos falando de um ícone do futebol. Seremos sempre gratos pelo que ele tentou nesta Copa do Mundo.

Lesão de Nuno Mendes

Paramos Lamine Yamal muito bem, com Nuno e Nelson Semedo, dada a sua habilidade no um contra um. A perda do Nuno reduziu a nossa ameaça ofensiva. Sempre que ele avançava, abria muito espaço. E ele é um jogador único. Sem dúvida, é o melhor lateral-esquerdo do mundo atualmente. Alguém assim é insubstituível. Foi uma pena não termos chegado à prorrogação.