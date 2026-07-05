Roberto Martínez lamenta que Portugal-Espanha não seja a final da Copa

O técnico de Portugal, o espanhol Roberto Martínez, lamentou neste domingo (5) que o clássico contra a Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, que acontece na segunda-feira (7), em Dallas, não seja "a última etapa do torneio".

"Somos países vizinhos, irmãos. É uma celebração do futebol ibérico. É uma pena que esteja acontecendo agora. Acho que teria sido uma final fantástica", observou Martínez.

O ex-treinador da Bélgica construiu uma longa carreira, primeiro como jogador e depois como técnico, fora da Espanha.

"Nunca trabalhei na Espanha. Vivi 21 anos no Reino Unido, 21 anos na Espanha, sete na Bélgica e agora três anos e meio em Portugal. Onde está a minha família, ali é a minha casa. Isso não é um problema para mim. Quero estar perto dos jogadores e do que eles representam para a seleção", disse ele sobre sua ligação com a equipe portuguesa.

Durante a coletiva, Martínez analisou os estilos de jogo de ambas as seleções, que ele considera semelhantes: "Os dois são melhores quando têm a bola".

"A partida exige frescor físico para manter a filosofia de jogo de ambas as equipes. Eles são um adversário espetacular... Acho que compartilhamos a mesma filosofia de jogo, embora tenhamos jogadores diferentes", continuou.

"Jogar contra a Espanha não é o mesmo que jogar contra a Colômbia ou a Croácia. Teremos que fazer ajustes, seguir em frente e pensar rápido durante a partida. Todos os jogadores treinaram bem esta manhã. Todos estão preparados", acrescentou.