Remo deixa vice-lanterna, bate Vitória e ganha fôlego na luta contra rebaixamento do Brasileiro

O Remo segue escalando a zona de rebaixamento e ganhando fôlego na briga pela permanência. Na volta ao estádio Mangueirão após a pausa para a Copa do Mundo, o time paraense fez seu dever de casa na frente de sua torcida e conquistou um grande resultado diante do Vitória, por 2 a 0, neste domingo, para deixar a vice-lanterna do Campeonato Brasileiro na 20ª rodada.
Com um gol em cada tempo, primeiro com Jajá e depois com Alef Manga, o Remo ultrapassou o Mirassol, subindo para o 18º lugar, com 21 pontos, empatado com Vasco e Internacional, porém em desvantagem nos critérios de desempate. Já o Vitória segue na zona intermediária da tabela, na 13ª colocação, com 26 pontos.
Podendo sair da zona de rebaixamento, o Remo agora abre a 21ª rodada, em duelo direto contra o Mirassol, na quarta-feira (29), às 19h30, no estádio Campos Maia, no interior paulista. Mais tarde, às 21h30, o Vitória recebe o Palmeiras, no estádio Barradão, em Salvador (BA).
O jogo começou quente. Diante do torcedor, com um minuto, o Remo já esquentava as luvas de Lucas Arcanjo em chute de Marcelinho. Na resposta do Vitória, foi a vez de Marcelo Rangel brilhar na finalização de Tarzia. O confronto seguiu aberto, com as duas equipes explorando bem os espaços, principalmente pelos lados do campo, porém sem capricho nas conclusões.
Quando conseguiam acertar no alvo, os goleiros passaram a ser protagonistas. Novamente Marcelo Rangel teve trabalho com Tarzia, desta vez na pequena área, fazendo grande defesa. Enquanto Lucas Arcanjo salvou a bomba de Zé Ivaldo de longe. O capricho que faltava apareceu na reta final e foi pelo lado paraense. Jajá arriscou de longe e Lucas Arcanjo que vinha sendo destaque, acabou falhando, abrindo o placar aos 38 minutos.
Na volta do intervalo, o Remo quis manter o embalo da reta final da primeira etapa e logo com nove minutos, pegando a defesa do Vitória adiantada, ampliou. Alef Manga roubou a bola ainda na sua intermediária, avançou e tabelou com Zé Ricardo e bateu cruzado para marcar. O Vitória bem que tentou reagir de imediato, em cabeçada à queima roupa de Baralhas, mas Marcelo Rangel brilhou novamente.
Depois do segundo gol, o Remo baixou suas linhas,deixou a bola com o adversário e era mais perigoso nos contra-ataques. Em uma das escapadas, Patrick carimbou o travessão. O Vitória apesar de ter mais a posse da bola, não tinha criatividade para passar pela entrada da área congestionada paraense. Na reta final, vendo que os baianos não tinham mais fôlego, o Remo trocou passes e administrou o resultado até o fim.
FICHA TÉCNICA
REMO 2 X 0 VITÓRIA
REMO - Marcelo Rangel; Marcelinho, Matheus Felipe, Zé Ivaldo e Mayk (Edson Fernando); Zé Ricardo (Vitor Bueno), José Welison e Picco (Patrick); Yago Pikachu (Matheus Alexandre), Alef Manga e Jajá (Gabriel Taliari). Técnico: Léo Condé.
VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Jamerson (Fabiano Souza), Cacá (Renato Kayzer), Luan Cândido e Ramon; Caíque, Baralhas e Zé Vitor (Walace); Erick (Pochettino), Renê e Tarzia (Matheuzinho). Técnico: Jair Ventura.
GOLS - Jajá, aos 38 minutos do primeiro tempo. Alef Manga, aos nove minutos do segundo tempo.
ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).
CARTÕES AMARELOS - Zé Ivaldo, Matheus Felipe, Yago Pikachu e Cacá
RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.
LOCAL - Estádio Mangueirão, em Belém (PA).