'Rei Messi' enfrenta 'Príncipe Yamal' na final da Copa do Mundo

Em 2007, uma sessão de fotos beneficente reuniu um jovem e promissor jogador do Barça e um bebê a quem ele dava um banho. Dezenove anos depois, aquele jogador, o argentino Lionel Messi, vai enfrentar aquele garoto espanhol, Lamine Yamal, na final da Copa do Mundo.

Essa coincidência incrível reforça o vínculo entre as duas figuras. Os dois são talentos precoces revelados em La Masia, a academia do Barcelona, que alcançaram o estrelato com a camisa 'blaugrana' antes de liderarem suas respectivas seleções.

"Eu cresci um pouquinho, e o Leo também. Espero enfrentar Lionel Messi na final, já que não tivemos essa chance na Finalíssima", disse Lamine Yamal recentemente em uma entrevista à DAZN, na qual lhe mostraram a famosa foto com o camisa 10 argentino.

O jovem ponta espanhol nunca escondeu sua admiração pelo jogador nascido em Rosário, a quem sempre viu como um modelo a seguir.

"Em cada partida, ele prova que é o maior da história. Se alguém tem dúvidas, é porque está procurando por elas", disse Yamal sobre ele durante a competição.

Aos 39 anos, Messi continua desafiando a lógica. Tendo conquistado todos os principais títulos, incluindo a última Copa do Mundo no Catar, em 2022, ele poderia estar desfrutando de um merecido descanso. Mas ele segue presente e pronto para disputar sua segunda final consecutiva do torneio.

- Messi segue sendo o líder -

E seu papel não é meramente o de um símbolo, um veterano que oferece sua vasta experiência, mas sim o de alguém que permanece sendo o que sempre foi: um jogador diferenciado, capaz de resolver situações impossíveis com algum lance de genialidade.

Em sua sexta Copa do Mundo, o capitão da 'Albiceleste' impulsiona sua equipe com estatísticas impressionantes. Seus oito gols e quatro assistências o colocam no topo da disputa pela Chuteira de Ouro do torneio. Ele está empatado em número de gols com o francês Kylian Mbappé, mas lidera a classificação por ter dado uma assistência a mais.

Seu talento se alia a uma fome de vitória inigualável. Um exemplo claro disso é a semifinal contra a Inglaterra, na qual ele deu as duas assistências que impulsionaram a virada da Argentina nos minutos finais (2-1).

Yamal, herdeiro da camisa 10 que Messi vestiu no Barça, não teve um desempenho tão brilhante no torneio. Ele marcou apenas um gol (na fase de grupos, contra a Arábia Saudita) e não deu nenhuma assistência em sua primeira Copa do Mundo.

- Herdeiro? -

No entanto, o ponta do Barça, que chegou à América del Norte gerando dúvidas sobre sua condição física após sofrer uma lesão no fim da temporada do Campeonato Espanhol, apresentou uma evolução constante ao longo do torneio.

Embora não tenha brilhado individualmente tanto quanto na Euro 2024 conquistada pela 'Roja', ele deu uma contribuição fundamental para o excelente jogo coletivo que permitiu à Espanha superar adversários difíceis como Portugal, Bélgica e França rumo à final em East Rutherford, nos arredores de Nova York.

Uma arrancada contra a França, a quem os espanhóis derrotaram por 2 a 0 em Dallas na última terça-feira, resultou no pênalti que abriu o placar. O lateral Lucas Digne tentou afastar a bola e acabou atingindo o jovem espanhol, que entrou rápido na área.

A Argentina está avisada: faria bem em não subestimar um jogador que é sempre uma ameaça, um driblador veloz, dotado de excelente visão de jogo e mentalidade vencedora.

Naquela que será, quase certamente, sua última partida em Copas do Mundo, Messi enfrentará a Espanha, o país onde foi revelado como jogador, em busca de consolidar ainda mais seu status de lenda.

Do outro lado do campo, seu adversário será Yamal: o mesmo menino a quem Messi deu um banho dezenove anos atrás e que agora sonha em seguir seus passos.