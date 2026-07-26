Red Bull Bragantino empata com o Coritiba e continua em quinto lugar no Brasileirão

A expectativa do Red Bull Bragantino em entrar no G-4 do Campeonato Brasileiro se frustrou com o empate por 0 a 0, neste domingo, com o Coritiba, pela 20ª rodada e disputado no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Apesar do maior volume de jogo, o time paulista não superou a compacta defesa adversária e o resultado acabou sendo o mais justo.

O Red Bull Bragantino continua com 31 pontos, em quinto lugar, invicto há cinco jogos. O Coritiba atingiu os 27 pontos, em posição intermediária, e interrompeu a série de duas derrotas, sofridas justamente para dos dois principais líderes: Flamengo (3 a 0) e Palmeiras (3 a 1).

O Bragantino começou mais à vontade, tocando a bola e tendo mais posse de bola. Mas se mostrou incompetente no ataque, não conseguindo superar a boa marcação do visitante. Só chutou de fora de hora e com uma agravante: sempre para fora.

Bem compactado, o Coritiba esperou o momento certo para atacar. Não foi muito na frente, porém, ameaçou duas vezes. Num chute cruzado de Breno Lopes, que passou perto da trave esquerda de Tiago Volpi e, depois, aos 38 minutos, num chute da entrada da área de Josué, que bateu no travessão e saiu por cima.

O time paulista voltou diferente para o segundo tempo, com mais intensidade. Tanto que em oito minutos já tinha finalizado três vezes com perigo ao gol do time paranaense. Como o gol não saiu o técnico Vagner Mancini ainda fez uma troca arrojado: tirou o meia Lucas Barbosa para a entrada do artilheiro Isidro Pitta e colocou Henry Mosquera na vaga de Herrera, numa troca de atacantes.

O Coritiba segurou a pressão, ficando todo recuado, deixando de lado até a opção de contra-ataque. O Bragantino cansou, diminuiu a intensidade e não conseguiu o esperado gol.

Na quarta-feira, às 21h30, o Red Bull Bragantino faz o jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana diante do Sporting Cristal-PER. Como o time paulista empatou fora por 0 a 0, agora joga por uma vitória simples para avançar às oitavas da competição.

O Coritiba volta a campo na quinta-feira, 30, às 21h30, diante do Cruzeiro que, neste domingo, perdeu por 1 a 0 em casa para o Botafogo-RJ. O jogo é válido pela 21ª rodada do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 0 X 0 CORITIBA

RED BULL BRAGANTINO - Tiago Volpi; Andres Hurtado, Alix Vinícius, Gustavo Marques (Pedro Henrique) e Juninho Capixaba; Eric Ramires, Rodriguinho e Lucas Barbosa (Isidro Pitta); Herrera (Henry Mosquera), Eduardo Sasha (Vinicinho) e Fernando (Ignacio Sosa). Técnico: Vagner Mancini.

CORITIBA - Pedro Rangel; Tinga, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo (Felipe Jonatan); Thiago Santos, Vini Paulista (Vitor Tissi) e Josué; Lucas Ronier (Lavega), Pedro Rocha (Paulo Roberto) e Breno Lopes (Keno). Técnico: Fernando Seabra.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Barbosa e Ignacio Sosa (BRA). Vini Paulista (COR)

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

RENDA - R$ 68.860,00.

PÚBLICO - 2.875 torcedores.