Red Bull Bragantino aproveita expulsão, bate o Sporting Cristal-PER e avança na Sul-Americana

Com um a mais no segundo tempo, o Red Bull Bragantino aproveitou a superioridade numérica para avançar às oitavas da Copa Sul-Americana. Na sequência da expulsão de Távara, Pedro Henrique marcou o gol da vitória paulista por 1 a 0 sobre o Sporting Cristal-PER, nesta quarta-feira, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), garantido a classificação com o agregado de 1 a 0, depois de empatarem sem gols na ida, no Peru.
Agora o Red Bull Bragantino terá o duelo brasileiro diante do Atlético-MG nas oitavas. Com o primeiro duelo em solo paulista e o segundo e decisivo na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). As datas ainda serão confirmadas pela Conmebol.
Fora da Copa do Brasil, o Red Bull Bragantino agora terá 10 dias livres até o próximo jogo, que acontece somente no dia 09 de agosto, domingo, diante do Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro.
O duelo começou morno, com poucas chances para os dois lados. Diante do torcedor, o Red Bull Bragantino tentou tomar a iniciativa, mas esbarrou em um Sporting Cristal bastante recuado e com as linhas baixas. Mesmo com mais posse de bola, faltou pontaria, das poucas oportunidades que teve, nenhuma levou perigo.
Após a pausa para a hidratação, enfim conseguiu tirar o grito de "uh" da torcida, quando Rodriguinho arriscou da entrada da área e carimbou a trave. Na reta final, o time peruano se soltou mais e incomodou a defesa, principalmente com Barcos, ex-Palmeiras e Grêmio, cabeceando para defesa de Cleiton.
Na volta do intervalo, aos 10, Távara acabou expulso, após receber o segundo amarelo em falta na intermediária. O Red Bull Bragantino aproveitou logo na sequência. Juninho Capixaba cobrou na área, Lucas Barbosa ajeitou e Pedro Henrique testou para as redes, aos 13, na primeira finalização paulista dentro da área.
Logo após o gol, o time paulista deu uma cochilada e Cleiton evitou o empate em chute de Castro. O lance acordou os donos da casa, que voltaram a fazer a superioridade numérica e empilhou chances, com Rodriguinho e Lucas Barbosa, acertando a trave. Na reta final, vendo os peruanos entregues, o time paulista apenas conduziu a classificação sem sustos.
FICHA TÉCNICA
RED BULL BRAGANTINO 1 X 0 SPORTING CRISTAL-PER
RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Sant'Anna, Alix Vinícius, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Eric Ramires), Rodriguinho (Ignacio Sosa) e Lucas Barbosa; Herrera (Isidro Pitta), Henry Mosquera (Vinicinho) e Eduardo Sasha (Gustavinho). Técnico: Vagner Mancini.
SPORTING CRISTAL - Diego Enríquez; Miguel Araújo, Abram (Leonardo Díaz), Lutiger e Juan González (Cabellos); Cristiano, Wisdom (Maxloren Castro), Távara, Santiago González (Gabriel) e Yotún; Barcos (Hoyos). Técnico: Roberto Mosquera.
GOLS - Pedro Henrique, aos 13 minutos do segundo tempo.
ÁRBITRO - Esteban Ostojich (URU).
CARTÕES AMARELOS - Pedro Henrique, Henry Mosquera, Eduardo Sasha, Matheus Fernandes, Távara e Cristiano.
CARTÃO VERMELHO - Távara.
RENDA - R$ 50.070,00
PÚBLICO - 2.192 torcedores.
LOCAL - Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).