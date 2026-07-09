Reconstrução ou pressa para vencer? O que esperar dos 10 times que trocaram de treinadores na NFL

A temporada 2026 da NFL marca uma significativa renovação no comando das franquias. O novo episódio do PrimeCast analisa os impactos dessas mudanças.

Dez equipes iniciam uma nova era com head coaches diferentes, reunindo desde nomes consagrados, como John Harbaugh e Mike McCarthy, até representantes da nova geração de treinadores, como Joe Brady, Mike LaFleur e Klint Kubiak.

As mudanças refletem estratégias distintas: algumas organizações apostam na experiência para acelerar a briga pelos playoffs, enquanto outras investem em ideias inovadoras para reconstruir seus elencos e modernizar seus sistemas ofensivos e defensivos.

McCarthy reencontra Aaron Rodgers no Steelers. Alysa Rubin / Steelers

O impacto dessas trocas será um dos principais fatores para acompanhar ao longo da temporada, já que a identidade de cada equipe pode mudar de forma significativa desde as primeiras semanas da competição.